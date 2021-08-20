Кілька місяців тому ми розповідали про шанувальника Guitar Hero, який встановив унікальне досягнення у цій відеогрі. Він першим у світі зміг ідеально пройти пісню, яка тривалий час вважалася непереможною. Щось схоже вирішив зробити й головний герой цієї історії, але вже зі складнішим треком.

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Варто розпочати з того, що ще у 2018 році користувач з нікнеймом Jarvis9999 створив трек з назвою "Megalodon". Взагалі цю пісню називають однією з найскладніших, а тривалий час геймери думали, що пройти її за одне комбо (безпомилково) неможливо. Річ у тім, що для цього потрібно ідеально потрапити в 13 тисяч нот, а робити все це треба протягом 20 хвилин.

Зрозуміло, що охочих підкорити цю пісню було чимало, але зрештою зробити це зміг лише американський стрімер з нікнеймом Frif. Цікаво, що сам він вважав, що пройти цей трек на 100% неможливо. Але однаково продовжував йти до своєї цілі. Стрімер відзначив, що працював над цією піснею кілька місяців, а загалом витратив на таку своєрідну підготовку майже 400 годин.

Також цікаво, що зіграти цю пісню за одне комбо він зміг лише тоді, коли вирішив провести пряму трансляцію з номера готелю. Взагалі його проходження мало кумедний вигляд, бо в певні моменти, здавалося, що стрімер виконує щось божевільне на цій гітарі. Щоправда, лише якось так й можна було пройти цей трек на 100%. Сам Frif був дуже радий цьому, а загалом його проходження вже зібрало понад 20 тисяч переглядів.

Проходження треку "Megalodon" на 100%: відео