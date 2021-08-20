Несколько месяцев назад мы рассказывали о поклоннике Guitar Hero, который установил уникальное достижение в этой видеоигре. Он первым в мире смог идеально пройти песню, которая долгое время считалась непобедимой. Нечто похожее решил сделать и главный герой этой истории, но уже с более сложным треком.

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Стоит начать с того, что еще в 2018 году пользователь с никнеймом Jarvis9999 создал трек с названием "Megalodon". Вообще эту песню называют одной из самых сложных, а длительное время геймеры думали, что пройти ее за одно комбо (без ошибок) невозможно. Дело в том, что для этого нужно идеально попасть в 13 тысяч нот, а делать все это надо в течение 20 минут.

Понятно, что желающих покорить эту песню было немало, но в конце концов сделать это смог только американский стример с никнеймом Frif. Интересно, что сам он считал, что пройти этот трек на 100% невозможно. Но все равно продолжал идти к своей цели. Стример отметил, что работал над этой песней несколько месяцев, а всего потратил на такую своеобразную подготовку почти 400 часов.

Также интересно, что сыграть эту песню за одно комбо он смог только тогда, когда решил провести прямую трансляцию из номера отеля. Вообще его прохождения выглядело забавно, потому что в определенные моменты, казалось, что стример исполняет что-то сумасшедшее на этой гитаре. Правда, только как-то так и можно было пройти этот трек на 100%. Сам Frif был очень рад этому, а в целом его прохождения уже собрало более 20 тысяч просмотров.

Прохождение трека "Megalodon" на 100%: видео