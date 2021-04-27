Стример CarnyJared установил невероятное достижение в видеоигре Guitar Hero. Он смог первым в мире пройти на 100% пользовательский трек под названием "Soulless 6".

Мы уже неоднократно рассказывали о различных достижениях и рекордах в видеоиграх. Обычно подобными вещами занимаются спидраннеры и геймеры, которые придумывают различные методы для усложнения своего прохождения. Правда, главный герой этой истории ничего усложнять не стал.

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Первая видеоигра в серии Guitar Hero вышла еще в ноябре 2005 года, а затем игры этой франшизы начали выходить ежегодно. Такой формат очень быстро приелся аудитории, потому что в 2010 году состоялся релиз уже шестой части. Тогда разработчики решили взять перерыв и выпустили следующую игру в этой серии только в 2015 году.

Правда, сообщество геймеров продолжило работать и наполнять видеоигру новым контентом. Например, пользователь с никнеймом ExileLord решил усложнить игру, поэтому выпустил серию треков с общим названием "Soulless". Они созданы так, что даже простое их прохождение может занять немало времени. Конечно, некоторые треки из этой серии ранее уже "побеждали", но шестой до сих пор не покорялся никому. Стоит отметить, что разработчики Guitar Hero даже не добавляли такие композиции в игру.

Главный герой истории с никнеймом CarnyJared начал работать над прохождением этого трека еще в августе 2020 года. Он неоднократно публиковал видео на своем канале, в которых проходил этот трек на 99% или меньше. То есть стример действительно упорно работал над этой композицией, но долгое время не мог достичь своей цели. Интересно, что историческое прохождение произошло во время прямой трансляции. Он первым в мире смог "сыграть" этот трек на 100%, без единой ошибки и за одно комбо.

Со стороны такое прохождение выглядит забавно, кажется, что стример выполняет что-то сумасшедшее на своей гитаре. Правда, только как-то так и можно пройти этот трек на 100%. Сначала CarnyJared даже не поверил, что смог это сделать, но дальнейшая его реакция бесценна. В чате также начало твориться настоящее безумие, потому что зрители не могли поверить в это. Напоследок стоит только поздравить главного героя, который продолжал идти к своей цели даже тогда, когда останавливался на 99%.

Прохождение трека "Soulless 6" на 100% от CarnyJared​ – видео