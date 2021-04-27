Стрімер CarnyJared встановив неймовірне досягнення у відеогрі Guitar Hero. Він зміг першим у світі пройти на 100% користувацький трек із назвою "Soulless 6".

Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні досягнення та рекорди у відеоіграх. Зазвичай подібними речами займаються спідраннери та геймери, які вигадують різноманітні методи для ускладнення свого проходження. Щоправда, головний герой цієї історії нічого ускладнювати не став.

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Перша відеогра у серії Guitar Hero вийшла ще у листопаді 2005 року, а потім ігри цієї франшизи почали виходити щороку. Такий формат дуже швидко приївся аудиторії, бо у 2010 році відбувся реліз вже шостої частини. Тоді розробники вирішили взяти перерву та випустили наступну гру у цій серії лише у 2015 році.

Щоправда, спільнота геймерів продовжила працювати та наповнювати відеогру новим контентом. Наприклад, користувач із нікнеймом ExileLord вирішив ускладнити гру, тому випустив серію треків із загальною назвою "Soulless". Вони створені так, що навіть просте їхнє проходження може зайняти чимало часу. Звісно, деякі треки з цієї серії раніше вже "перемагали", але шостий до цього часу не підкорявся нікому. Варто відзначити, що розробники Guitar Hero навіть не додавали такі композиції у гру.

Головний герой історії із нікнеймом CarnyJared почав працювати над проходженням цього треку ще у серпні 2020 року. Він неодноразово публікував відео на своєму каналі, у яких проходив цей трек на 99% чи менше. Тобто стрімер дійсно наполегливо працював над цією композицією, але тривалий час не міг досягти своєї цілі. Цікаво, що історичне проходження відбулося під час прямої трансляції. Він першим у світі зміг "зіграти" цей трек на 100%, без жодної помилки та за одне комбо.

З боку таке проходження виглядає кумедно, здається, що стрімер виконує щось божевільне на своїй гітарі. Щоправда, лише якось так й можна пройти цей трек на 100%. Спочатку CarnyJared навіть не повірив, що зміг це зробити, але подальша його реакція безцінна. У чаті також почало творитися справжнє божевілля, бо глядачі не могли повірити у це. Наостанок варто лише привітати головного героя, який продовжував йти до своєї мети навіть тоді, коли зупинявся на 99%.

Проходження треку "Soulless 6" на 100% від CarnyJared – відео