Новые видеоигры из серии Guitar Hero уже долгое время не появляются на рынке, правда, франшиза все равно остается достаточно популярной. А все потому, что вокруг нее собралось немало преданных поклонников, которые наполняют ее контентом и развивают. Одни геймеры создают "невозможные" композиции, а другие – тратят свое свободное время на прохождение таких усложненных треков.

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Невероятное достижение

Ярким представителем последних был и пользователь с никнеймом Schmooey, которого даже называли лучшим игроком в истории Guitar Hero. Дело в том, что он был довольно популярной личностью, которая не только постоянно устанавливала мировые рекорды, но регулярно публиковала новые видео и проводила прямые трансляции.

Например, в конце прошлого года он выложил на своем ютуб-канале запись стрима, на которой можно было увидеть идеальное прохождение сверхсложной композиции с названием "9 Patterns Of Eternal Pain". Раньше этого никто не делал, а потому, казалось, что Schmooey покорилось еще одно невероятное достижение.

Точка невозврата

Правда, опытные игроки в Guitar Hero заметили, что в определенные моменты рекордсмен не попадает в ноты, поэтому в них возникло немало вопросов к нему. Стоит добавить, что последние появлялись и раньше, но у Schmooey всегда получалось эффективно отбиваться. Дело в том, что он действительно мастерски играет в Guitar Hero, а свой очень высокий уровень этот рекордсмен неоднократно доказывал на прямых трансляциях и даже вживую.

Но на этот раз отбиться от атак он не смог, а все потому, что сообщество было настроено докопаться до истины. Сначала фанаты заметили, что в конце его записи появляется интерфейс Windows Media Player. Им показалось странным, что он не опубликовал запись своего идеального прохождения, а решил замаскировать ее под прямой эфир. После такого поклонники начали "копать" еще интенсивнее, поэтому в конце концов им удалось доказать, что Schmooey - мошенник.

Фейковый рекордсмен

Оказалось, что он использовал приложение Cheat Engine для того, чтобы замедлять видеоигру на 25%. В таком очень упрощенном стиле Schmooey проходил разные "невозможные" композиции, а затем с помощью видеоредактора (оказалось, что Videopad) просто ускорял свои записи. Фанаты утверждают, что он опубликовал более ста поддельных роликов.

Интересно, что в конце концов и Schmooey перестал сопротивляться и признал, что действительно время от времени использовал этот мошеннический метод. Он извинился перед сообществом, удалил все записи из своего ютуб-канала, а также вернул призовые деньги, которые получил за прохождение определенных композиций.

Подробнее о ситуации со Schmooey: видео