Саме ці ігри допомагали вам гаяти час та проганяти нудьгу всюди де це було потрібно: на перерві між уроками чи парами, у транспорті чи навіть в черзі в поліклініці – бодай з однією з них ви точно знайомі.

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Gravity Defied

За зовнішньою простотою – складна гра / зображення vgtimes

Гра, яка ідеально підходила для того, щоб грати в неї по черзі з друзями. Саме завдяки грі в компанії можна було отримати безліч позитивних емоцій, які супроводжувалися надривним сміхом і викриками на кшталт "Та дай сюди! Я зараз пройду цей рівень, у вас просто руки не з того місця ростуть!"

А от при грі в соло, вона добряче виховувала терпіння і вміння приймати поразку крутіше всіляких Dark Souls. Пам'ятно ще й те, що на телефонах кочувало багато різних "версій" Gravity Defied. Вони розрізнялися рівнями, наборами доступних мотоциклів і різним ступенем складності треків. Направду здається, що деякі версії існували лише для того, щоб поламати психіку або відкрити третє око у гравця.

Gangstar: Crime City

Обкладинка Gangstar: Crime City / скриншот з YouTube

Уявіть собі GTA в кишені і ми не про порт San Andreas на сучасні телефони. Що ще було тоді потрібно геймеру для щастя? Хочеш – проходь місії, а не хочеш – можеш влаштувати криваве беззаконня чи просто кататися на автомобілях, вибір завжди був за тобою. На той час серія Gangstar давала небачену свободу дій, що й вилилося у народну любов до неї.

Демонстрація геймплею "GTA від Gameloft"

Prince of Persia: Warrior Within та The Two Thrones

Поєдинок у Prince of Persia / зображення squarefaction

Пригоди принца Персії не залишили байдужими не лише власників ПК та консолей, адже мобільні ігри серії були нічим не гірше. Барвисті кольори, гарна графіка та анімації в купі з захопливим геймплеєм приковували до мініатюрних екранів безліч геймерів.

Stirlitz 2: Umput Forever

Легендарний Штірліц у мобільній грі / зображення namobilu.com

Якщо ж вам більше були до снаги "стрілялки" – гра про пригоди відомого шпигуна була саме тим, що лікар прописав. На той час цей action-платформер був справді дивовижний. Класний сетинг, чудова графіка, захопливий і в міру хардкорний геймплей та досить невибагливі вимоги до "заліза" забезпечили їй неабияку популярність.

Геймплей Stirlitz 2: Umput Forever

Bobby Carrot

Пригоди кролика Боббі у пошуках моркви / зображення toucharcade.com

Гра, яку точно мають добре пам'ятати власники стареньких Самсунгів, адже вона часто зустрічалася в якості "стандартної" на телефонах цієї моделі. У ній відважний кролик Боббі вирушає на пошуки солоденької моркви.

Завдання гравця елементарне – допомогти зголоднілому кролику зібрати всю моркву, яка розкидана по 50 ігровим рівням. І все б нічого, та рівні ці вщент сповнені різноманітними пастками, потрапивши хоча б в одну з них – станеш обідом для мисливця. Попри всю свою мультяшність та орієнтацію на дітей гра подекуди була справді складною та змушувала порухати мізками.

Звісно, це далеко не всі ігри з кнопкових телефонів, що викликають приємну ностальгію, тож якщо ви не побачили в списку своєї улюбленої java-гри, то не засмучуйтесь, можливо, вона з'явиться у наступній п'ятірці.