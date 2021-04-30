Именно эти игры помогали вам терять время и прогонять скуку везде где это требовалось: на перемене между уроками или парами, в транспорте или даже в очереди в поликлинике – хотя бы с одной из них вы точно знакомы.

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Gravity Defied

За внешней простотой – сложная игра / изображение vgtimes

Игра, которая идеально подходила для того, чтобы играть в нее по очереди с друзьями. Именно благодаря игре в компании можно было получить множество положительных эмоций, которые сопровождались надрывным смехом и криками вроде "Дай сюда, я сейчас пройду этот уровень, у вас просто руки не из того места растут!"

А вот при игре в соло, она хорошо воспитывала терпение и умение принимать поражение покруче всяких Dark Souls. Памятно еще и то, что на телефонах кочевало много разных "версий" Gravity Defied. Они различались уровнями, наборами доступных мотоциклов и разной степенью сложности треков. Если честно кажется, что некоторые версии существовали лишь для того, чтобы поломать психику или открыть третий глаз у игрока.

Gangstar: Crime City

Обложка Gangstar: Crime City / скриншот с YouTube

Представьте себе GTA в кармане и мы не о порте San Andreas на современные телефоны. Что еще было тогда нужно геймеру для счастья? Хочешь – проходи миссии, а не хочешь – можешь устроить кровавый беспредел или просто кататься на автомобилях, выбор всегда был за тобой. На то время серия Gangstar давала невиданную свободу действий, что вылилось в народную любовь к ней.

Демонстрация геймплея "GTA от Gameloft"

Prince of Persia: Warrior Within та The Two Thrones

Поединок в Prince of Persia / изображение squarefaction

Приключения принца Персии не оставили равнодушными не только владельцев ПК и консолей, ведь мобильные игры серии были ничем не хуже. Красочные цвета, хорошая графика и анимации в сочетании с захватывающим геймплеем приковывали к миниатюрным экранам множество геймеров.

Stirlitz 2: Umput Forever

Легендарный Штирлиц в мобильной игре / изображение namobilu.com

Если же вам больше были по нраву "стрелялки" – игра о приключениях известного шпиона была именно тем, что доктор прописал. В то время этот action-платформер был действительно удивительным. Классный сетинг, великолепная графика, захватывающий и в меру хардкорный геймплей и достаточно неприхотливые требования к "железу" обеспечили ей большую популярность.

Геймплей Stirlitz 2: Umput Forever

Bobby Carrot

Приключения кролика Бобби в поисках моркови / изображение toucharcade.com

Игра, которую точно должны хорошо помнить владельцы стареньких Samsung, ведь она часто встречалась в качестве "стандартной" на телефонах этой модели. В ней отважный кролик Бобби отправляется на поиски сладкой морковки.

Задача игрока элементарна – помочь изголодавшемуся кролику собрать всю морковь, которая разбросана по 50 игровым уровням. И все бы ничего, да уровни эти с лихвой наполнены разнообразными ловушками, а попав хотя бы в одну из них – станешь обедом для охотника. Несмотря на всю свою мультяшность и ориентацию на детей игра местами была действительно сложной и заставляла пошевелить мозгами.

Конечно, это далеко не все игры времен кнопочных телефонов, вызывающие приятную ностальгию, и если вы не увидели в списке своей любимой java-игры, то не расстраивайтесь, возможно, она появится в следующей пятерке.