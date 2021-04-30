Java-ностальгія: 5 пам'ятних ігор часів кнопкових телефонів

У часи, коли далеко не в кожного вдома був не те, що інтернет, а навіть комп'ютер, мобільні ігри безумовно були однією з найпоширеніших форм геймінгу. Ми підготували для вас добірку ігор, які ви точно передавали по ІЧ порту.

Саме ці ігри допомагали вам гаяти час та проганяти нудьгу всюди де це було потрібно: на перерві між уроками чи парами, у транспорті чи навіть в черзі в поліклініці – бодай з однією з них ви точно знайомі.

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Gravity Defied

За зовнішньою простотою – складна гра / зображення vgtimes

Гра, яка ідеально підходила для того, щоб грати в неї по черзі з друзями. Саме завдяки грі в компанії можна було отримати безліч позитивних емоцій, які супроводжувалися надривним сміхом і викриками на кшталт "Та дай сюди! Я зараз пройду цей рівень, у вас просто руки не з того місця ростуть!"

А от при грі в соло, вона добряче виховувала терпіння і вміння приймати поразку крутіше всіляких Dark Souls. Пам'ятно ще й те, що на телефонах кочувало багато різних "версій" Gravity Defied. Вони розрізнялися рівнями, наборами доступних мотоциклів і різним ступенем складності треків. Направду здається, що деякі версії існували лише для того, щоб поламати психіку або відкрити третє око у гравця.

Gangstar: Crime City

Обкладинка Gangstar: Crime City / скриншот з YouTube

Уявіть собі GTA в кишені і ми не про порт San Andreas на сучасні телефони. Що ще було тоді потрібно геймеру для щастя? Хочеш – проходь місії, а не хочеш – можеш влаштувати криваве беззаконня чи просто кататися на автомобілях, вибір завжди був за тобою. На той час серія Gangstar давала небачену свободу дій, що й вилилося у народну любов до неї.

Демонстрація геймплею "GTA від Gameloft"

Prince of Persia: Warrior Within та The Two Thrones

Поєдинок у Prince of Persia / зображення squarefaction

Пригоди принца Персії не залишили байдужими не лише власників ПК та консолей, адже мобільні ігри серії були нічим не гірше. Барвисті кольори, гарна графіка та анімації в купі з захопливим геймплеєм приковували до мініатюрних екранів безліч геймерів.

Stirlitz 2: Umput Forever

Легендарний Штірліц у мобільній грі / зображення namobilu.com

Якщо ж вам більше були до снаги "стрілялки" – гра про пригоди відомого шпигуна була саме тим, що лікар прописав. На той час цей action-платформер був справді дивовижний. Класний сетинг, чудова графіка, захопливий і в міру хардкорний геймплей та досить невибагливі вимоги до "заліза" забезпечили їй неабияку популярність.

Геймплей Stirlitz 2: Umput Forever

Bobby Carrot

Пригоди кролика Боббі у пошуках моркви / зображення toucharcade.com

Гра, яку точно мають добре пам'ятати власники стареньких Самсунгів, адже вона часто зустрічалася в якості "стандартної" на телефонах цієї моделі. У ній відважний кролик Боббі вирушає на пошуки солоденької моркви.

Завдання гравця елементарне – допомогти зголоднілому кролику зібрати всю моркву, яка розкидана по 50 ігровим рівням. І все б нічого, та рівні ці вщент сповнені різноманітними пастками, потрапивши хоча б в одну з них – станеш обідом для мисливця. Попри всю свою мультяшність та орієнтацію на дітей гра подекуди була справді складною та змушувала порухати мізками.

Звісно, це далеко не всі ігри з кнопкових телефонів, що викликають приємну ностальгію, тож якщо ви не побачили в списку своєї улюбленої java-гри, то не засмучуйтесь, можливо, вона з'явиться у наступній п'ятірці.