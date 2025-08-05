Чому Jensen завершив кар'єру і чим запам'ятався у LoL?

Ніколай "Jensen" Дженсен залишив великий слід у західному League of Legends. Провівши понад 729 офіційних матчів, він виступав за топові команди, серед яких Cloud9, Team Liquid, FlyQuest і Dignitas. За 10 років на сцені кіберспортсмен тричі ставав чемпіоном LCS, а знаковим моментом стала поява у півфіналі Worlds 2018 разом із Cloud9 – це було історичне досягнення для Північної Америки, пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Його кар'єра вражає стабільністю: з 2015 до 2022 року Дженсен щороку виступав на чемпіонаті світу, а також двічі представляв регіон на MSI. У 2019 році із Team Liquid він дійшов до фіналу міжнародного турніру. Дженсен також активно розвивав сцену й був справжнім взірцем упевненості у вирішальні миті матчів. Особливо яскравою сторінкою стало його суперництво з іншим легендарним мідлайнером – Сореном "Bjergsen" Б'єрґом – їхні дуелі назавжди лишаться у пам'яті фанатів.

Однак початок його кар'єри був не таким безхмарним. Він вийшов на сцену вперше у 2012 році, але його швидко відсторонили від змагальної гри через порушення правил поведінки. Це сповільнило його шлях до великого кіберспорту, але не зупинило. У 2015 році дискваліфікацію офіційно зняли і Дженсен, який тоді ще носив нікнейм Incarnati0n, подався за океан, щоб приєднатися до Cloud9.

Останніми роками, після завершення контракту з DIG та коротких виступів за FlyQuest, він усе рідше з’являвся на сцені. За словами самого Дженсена, професійний кіберспорт забирав надто багато часу від родини й особистого життя. Тому він вирішив повернутися до Данії, проводити більше часу з рідними й насолоджуватися новим етапом життя.

Дженсен також подякував фанатам за підтримку і зізнався, що пишається слідом, який залишив у League of Legends.

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