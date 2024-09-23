На турнірі ESL Pro League 20 сезону Джустінас "JL" Лекавічюс з Natus Vincere продемонстрував виняткову гру протягом усього змагання. JL виявився ключовою силою успіху NaVi, повідомляє HLTV.

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У запеклій боротьбі Natus Vincere здобули перемогу над Eternal Fire з рахунком 3:2. У фінальній серії NaVi здобули перемоги 8:13 на Nuke; 13:11 на Anubis; 13:11 на Ancient; 4:13 на Inferno; 13:10 на Dust 2.

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Перемога NaVi принесла їм не тільки титул переможця 20-го сезону ESL Pro League і бажаний трофей, а й грошовий приз у розмірі 170000 доларів з призового фонду турніру, який склав 750000 доларів.

Крім того, команда отримала 2400 балів BLAST Premier і запрошення на престижний турнір IEM Katowice 2025.

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Турнір 20-го сезону ESL Pro League проходив з 3 по 22 вересня в Сент-Джуліані, Мальта, команди змагалися в форматі LAN. Як одна з головних подій у кіберспортивному календарі, змагання побачили елітні CS2-команди, які боролися за славу, а тріумф Natus Vincere ще більше зміцнив їхнє місце серед найкращих на сцені.