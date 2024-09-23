На турнире ESL Pro League 20 сезона Джустинас "JL" Лекавичюс из Natus Vincere продемонстрировал исключительную игру на протяжении всего соревнования. JL оказался ключевой силой успеха NaVi, сообщает HLTV.

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В упорной борьбе Natus Vincere одержали победу над Eternal Fire со счетом 3:2. В финальной серии NaVi одержали победы 8:13 на Nuke; 13:11 на Anubis; 13:11 на Ancient; 4:13 на Inferno; 13:10 на Dust 2.

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Победа NaVi принесла им не только титул победителя 20-го сезона ESL Pro League и желанный трофей, но и денежный приз в размере 170000 долларов из призового фонда турнира, который составил 750000 долларов.

Кроме того, команда получила 2400 баллов BLAST Premier и приглашение на престижный турнир IEM Katowice 2025.

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Турнир 20-го сезона ESL Pro League проходил с 3 по 22 сентября в Сент-Джулиане, Мальта, команды соревновались в формате LAN. Как одно из главных событий в киберспортивном календаре, соревнования увидели элитные CS2-команды, которые боролись за славу, а триумф Natus Vincere еще больше укрепил их место среди лучших на сцене.