Одразу після релізу New World захопила увагу мільйонів геймерів та швидко стала однією з найпопулярніших ігор у Steam та на Twitch. Проте як і будь-яка ММО, гра від Amazon має свої проблеми, серед яких найбільше виділяються переповнені сервери, але найсвіжішою бідою користувачів стали не вони, а натовпи ботів, які заважають рибалити.

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Зазвичай у подібних проєктах боти інколи фактично монополізують цінні ресурси чи "фарм" рідкісних монстрів, чим викликають зростання інфляції в економіці віртуального світу через велику кількість незаконно заробленої ігрової валюти.

У New World увагу "ботоводів" привернула риболовля – гарний спосіб прокачати персонажа та отримати золото, особливо якщо ловити рідкісні види риби, що з якихось причин ботам вдається напрочуд добре.



На відео можна помітити як купа фактично "голих" персонажів з дивними нікнеймами без перестанку закидають та витягують вудки, при цьому отримуючи лише рідкісну рибу. Подібні скупчення ботів можна побачити на усіх місцинах призначених для риболовлі, що не може не злити звичайних гравців.

У той час як більшість уповає на те, що Amazon Games розберуться з цією проблемою, особливо винахідливі геймери вирішили взяти ситуацію у свої руки. Зокрема, користувач Reddit TheThinkingMan21, повністю виправдовуючи власний нікнейм, придумав просту і водночас геніальну схему. Атакувати ботів під час риболовлі не виходить, адже у них вимкнено режим PVP, проте це аж ніяк не заважає гравцям приманювати на місця скупчення шахраїв ворожих мобів, чим наш герой і зайнявся.



Агресивний кабан не без проблем, але все ж розібрався з ботом і звільнив "рибне місце" для нормальних гравців. В коментарях геймери похвалили винахідливість TheThinkingMan21 та зазначили, що якщо кожен гравець за день розбереться хоча б з одним шахраєм подібним чином, то скоро станеться одне з двох: або проблема щезне, або ботів-риболовів навчать вбивати кабанів. ​