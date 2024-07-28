Студія Remedy відома глибокою продуманістю світу своїх проєктів, знаного як "ремедіверс".

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Двійника Камали Гарріс знайшли в Control

Однією з найзагадковіших відеоігор в портфоліо фінської студії є Control, яка продовжує дивувати геймерів своїми секретами.

Ще невдовзі після релізу проєкту у 2019 році, уважні геймери помітили на одній з локацій портрет жінки підозріло схожої на відому політикиню.

Цікава знахідка в Control / Фото з Reddit

У нещодавньому матеріалі для Game File журналіст Стівен Тотіло розповів, що він пропустив цей портрет з гри через спеціальну програму для розпізнавання облич, яка підтвердила, що на світлині ніхто інший як Камала Гарріс – ймовірна кандидатка від демократів на майбутніх виборах президента США.

Справжнє ж фото, яке Remedy суттєво змінили для включення в гру, ймовірно було взято з офіційного портрета Гарріс, зробленого після того, як вона склала присягу як сенатор США від Каліфорнії у 2017 році.

Сенаторський портрет Гарріс / Фото з відкритих джерел

Remedy не відповіли на прохання Тотіло прокоментувати цю цікаву ситуацію, тож наразі залишається лише гадати чим був обумовлений такий жест розробників.