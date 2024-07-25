Українські митці та ентузіасти продовжують привертати увагу розробників, адже після реакції BioWare на українізованих героїв Dragon Age, ми впевнені, що і в Larian Studios зреагують на два чудові косплеї, інформує Games 24.

Варте уваги Лише кілька днів: встигніть забрати цю гру, сповнену британського фольклору й моторошних загадок

Краще, ніж у грі

Користувачка соцмережі X (колишній твітер) під ніком JACK DALLEXIS продемонструвала власну версію ельфійської жриці богині Селуне – Тінесерди.

Образ вдався дівчині на славу – від макіяжу до спорядження, усе виглядає саме так, як і в BG 3.

Тінесерда у виконанні українки / Фото JACK DALLEXIS

Інша косплеєрка під ніком AlexandraArmor також поділилася своїм фотосетом в X.

Для нього дівчина обрала образ войовничої гітьянкі Лей'Зель, який також відтворила просто блискуче.

Лей'зель від української косплеєрки / Фото AlexandraArmor

На момент написання матеріалу розробники з Larian Studios не відреагували на світлини українок, однак ми сподіваємось, що це лише питання часу, адже такі дивовижні роботи безперечно заслуговують на увагу студії.