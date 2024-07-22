Maid of Sker – про що вона

Гра Maid of Sker – це горор від першої особи з елементами виживання, випущений у 2022 році. Ви опинитесь у віддаленому готелі з кривавою та моторошною історією, оберненою в британський фольклор, кошмари та численні таємниці, які вам доведеться розгадувати, щоб урятувати свого персонажа.

Дивіться також 5 небанальних горорів з чудовим сюжетом, які ви можете пограти у 2024 році

Вашою зброєю буде лише захисний звуковий пристрій, яким ви зможете долати так званих Тихих. Вони чують вас – кожен ваш рух і навіть дихання. Тож вам потрібно використовувати тактику скритності, щоб уникнути смерті серед прибічників моторошного культу.

Дивіться трейлер Maid of Sker: відео

Дія гри розгортається у 1898 році й натхненна валлійською казкою Елізабет Вільямс про сімейну імперію, яка керується тортурами, рабством, піратством і надприродною таємницею, що заполонила територію готелю.

Розробники кажуть, що інтегрували в гру штучний інтелект, який керує 3D-звуком, що є основною механікою виживання. Графіка пропонує 4K, але вимоги до заліза при цьому не надто великі.

Мінімальні характеристики комп'ютера повинні такти такими: Intel Core i5, 8 гігабайтів оперативної пам'яті, NVIDIA GeForce GTX 760 або AMD Radeon R7 260x на 2 гігабайти. Займає гра всього 15 гігабайтів. Української мови, на жаль, немає.