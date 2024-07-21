Художники та художниці часто практикують навички, створюючи власні версії відомих персонажів, як от у випадку, коли Енея з твору Котляревського помістили у всесвіт гри Hades.

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Український Dragon Age

Користувачка соцмережі X під ніком Lethendralis жабка-волоцюжка створила крутий редизайн персонажів відомої RPG від BioWare – ельфійського воїна Фенріса та чаклунки Мерріль.

Перший постав у звичному для нас козацькому образі з шаблею у руці, а ельфійка отримала варіацію традиційного гуцульського строю.

Робота авторки привернула увагу не лише чималої кількості фанатів гри, а й самих розробників, які зробили репост допису на офіційну сторінку компанії з понад 2,5 мільйонами підписників.

Герої Dragon Age в українському стилі / Фото Lethendralis

Коментарі до творіння Lethendralis були лише позитивними, що показує відкритість фанатської спільноти DA до різноманітних переосмислень.