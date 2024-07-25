Украинские художники и энтузиасты продолжают привлекать внимание разработчиков, ведь после реакции BioWare на украинизированных героев Dragon Age, мы уверены, что и в Larian Studios среагируют на два замечательных косплея, информирует Games 24.

Стоит внимания Всего несколько дней: успейте забрать эту игру, полную британского фольклора и жутких загадок

Лучше, чем в игре

Пользовательница соцсети X (бывший твитер) под ником JACK DALLEXIS продемонстрировала собственную версию эльфийской жрицы богини Селуне – Шэдоухарт.

Образ удался девушке на славу – от макияжа до снаряжения, все выглядит именно так, как и в BG 3.

Шэдоухарт в исполнении украинки / Фото JACK DALLEXIS

Другая косплеерша под ником AlexandraArmor также поделилась своим фотосетом в X.

Для него девушка выбрала образ воинственной гитьянки Лей'Зель, который также воспроизвела просто блестяще.

Лей'зель от украинской косплеерши / Фото AlexandraArmor

На момент написания материала разработчики из Larian Studios не отреагировали на фотографии украинок, однако мы надеемся, что это лишь вопрос времени, ведь такие удивительные работы бесспорно заслуживают внимания студии.