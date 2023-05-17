В Японії працівники масово беруть "канікули Zelda", щоб пограти Tears of the Kingdom

17 травня 2023, 13:41
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Джерело:

Japan Times

Геймери в усьому світі з нетерпінням очікували релізу нової гри японської студії Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Та найбільший ажіотаж, очікувано, гра створила на своїй батьківщині.

В Японії працівники масово взялися оформляти "канікули Zelda", аби отримати можливість пограти в новинку у перший ж день її релізу 12 травня. Як не дивно, роботодавці підтримали таку ідею.

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"Канікули Zelda" в Японії

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom розповідає про те, як головний герой Лінк повертається на землю Гайрулу. Для гравців підготували понад 100 годин ігрового процесу, де вони поринуть до світу першої гри.

В Японії гру випустили у п'ятницю, 12 травня, тож багато працівників вирішили, що не можуть чекати цілий робочий день, аби повернутися до оновленого світу, який вперше представили у 2017 році.

Співробітникам багатьох компаній надали для цього оплачувані дні відпустки. Зокрема, президент однієї з таких компаній із задоволенням схвалив цю ідею.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – дивіться трейлер гри

 

Такі корпоративні рішення свідчать, що компанії вважають за краще надати своїм працівникам можливість використовувати свої законні дні відпустки замість того, щоб вони потайки грали під час роботи.

Автор: Василь Денисюк