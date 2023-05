В Японії працівники масово взялися оформляти "канікули Zelda", аби отримати можливість пограти в новинку у перший ж день її релізу 12 травня. Як не дивно, роботодавці підтримали таку ідею.

"Канікули Zelda" в Японії

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom розповідає про те, як головний герой Лінк повертається на землю Гайрулу. Для гравців підготували понад 100 годин ігрового процесу, де вони поринуть до світу першої гри.

В Японії гру випустили у п'ятницю, 12 травня, тож багато працівників вирішили, що не можуть чекати цілий робочий день, аби повернутися до оновленого світу, який вперше представили у 2017 році.

Співробітникам багатьох компаній надали для цього оплачувані дні відпустки. Зокрема, президент однієї з таких компаній із задоволенням схвалив цю ідею.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – дивіться трейлер гри

Такі корпоративні рішення свідчать, що компанії вважають за краще надати своїм працівникам можливість використовувати свої законні дні відпустки замість того, щоб вони потайки грали під час роботи.