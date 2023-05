В Японии работники массово принялись оформлять "каникулы Zelda", чтобы получить возможность поиграть в новинку в первый же день ее релиза 12 мая. Как ни странно, работодатели поддержали такую идею.

"Каникулы Zelda" в Японии

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom рассказывает о том, как главный герой Линк возвращается на землю Гайрулу. Для игроков подготовили более 100 часов игрового процесса, где они погрузятся в мир первой игры.

В Японии игру выпустили в пятницу, 12 мая, поэтому многие работники решили, что не могут ждать целый рабочий день, чтобы вернуться в обновленный мир, который впервые представили в 2017 году.

Сотрудникам многих компаний предоставили для этого оплачиваемые дни отпуска. В частности президент одной из таких компаний с удовольствием одобрил эту идею.

Такие корпоративные решения свидетельствуют, что компании предпочитают предоставить своим работникам возможность использовать свои законные дни отпуска вместо того, чтобы они тайком играли во время работы.