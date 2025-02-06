Наскільки великою є карта в Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 – це продовження популярної гри про середньовіччя, яке знову переносить нас у світ інтриг і битв на мечах. Обидва проєкти вражають реалістичністю механік, уважністю до деталей, точним відтворенням місцевості й тодішнього життя. Природно, що такий світ хочеться ретельно досліджувати. Але наскільки важко це буде робити, з огляду на розмір нової карти?

Мапа Kingdom Come: Deliverance 2

У першій грі розробники реалізували територію Богемії XV століття. Цього разу вони роблять те саме, але тепер це не просто дика середньовічна сільська місцевість та маленькі містечка. Сиквел відтворює Куттенберг, одне з найбільших міст Богемії 1400-х років, яке сьогодні лежить на території Чехії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Згідно з наявними даними, мапа Deliverance 2 приблизно вдвічі більша, ніж у першій грі. Але замість однієї величезної мапи, вона складається з двох окремих.

Територія першої гри, яка включала такі міста, як Раттай і Сасау, становила 16 квадратних кілометрів. Це приблизно такий самий розмір, як Велен і Новіград у The Witcher 3, але вся ця територія була без води та заборонених зон, могла досліджуватись у будь-якій точці. Таким чином можна зробити висновок, що нова площа гри складає приблизно 32 квадратні кілометри з можливим деяким відхиленням у будь-яку сторону.

Дві нові основні області — це місто Куттенберг і сільська місцевість навколо замку Троскі. Гра починається з того, що ви прямуєте до замку й застрягаєте на навколишніх сільськогосподарських угіддях, а потім ви відвідаєте Куттенберг пізніше за сюжетом.

У той час як Троскі є меншою з двох карт, Куттенберг настільки великий, що загальна площа обох карт дійсно повинна бути приблизно вдвічі більшою, ніж у першій грі.



Маленька частина мапи Kingdom Come: Deliverance 2 / Скриншот 24 Каналу

Мапа Троскі

Варто зазначити, що ви не зможете повернутися до початкової мапи з першої гри попри те, що друга частина є прямим продовженням із тим же головним героєм. Досліджувати можна лише Куттенберг та околиці Троскі.

Дія мапи Троського розгортається в сільській місцевості, де є замок, сусідні села з власними фортецями та замками, густі ліси, озера та фермерські угіддя. Тут є безліч побічних завдань, які проведуть вас по всій карті.

Карта Куттенберга

Карта Куттенберг містить набагато більше міст, замків і побічних завдань. Місто настільки велике, що на одному скриншоті неможливо охопити всю територію.

Звісно, на мапі Куттенберга зображено саме місто, і воно величезне. Раттай, найбільша територія першої гри, поміститься в Куттенберзі кілька разів. Розробники кажуть, що він "приблизно в десять разів більший". І все ж це гігантське місто — лише невелика частина великої мапи.