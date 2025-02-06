Карта Kingdom Come: Deliverance 2

В первой игре разработчики реализовали территорию Богемии XV века. На этот раз они делают то же, но теперь это не просто дикая средневековая сельская местность и маленькие городки. Сиквел воспроизводит Куттенберг, один из крупнейших городов Богемии 1400-х годов, который сегодня лежит на территории Чехии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Согласно имеющимся данным, карта Deliverance 2 примерно вдвое больше, чем в первой игре. Но вместо одной огромной карты, она состоит из двух отдельных.

Территория первой игры, которая включала такие города, как Раттай и Сасау, составляла 16 квадратных километров. Это примерно такой же размер, как Велен и Новиград в The Witcher 3, но вся эта территория была без воды и запретных зон, могла исследоваться в любой точке. Таким образом можно сделать вывод, что новая площадь игры составляет примерно 32 квадратных километра с возможным некоторым отклонением в любую сторону.

Две новые основные области — это город Куттенберг и сельская местность вокруг замка Троски. Игра начинается с того, что вы направляетесь к замку и застреваете на окружающих сельскохозяйственных угодьях, а затем вы посетите Куттенберг позже по сюжету.

В то время как Троски является меньшей из двух карт, Куттенберг настолько большой, что общая площадь обеих карт действительно должна быть примерно вдвое больше, чем в первой игре.



Маленькая часть карты Kingdom Come: Deliverance 2 / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что вы не сможете вернуться к начальной карте из первой игры несмотря на то, что вторая часть является прямым продолжением с тем же главным героем. Исследовать можно только Куттенберг и окрестности Троски.

Карта Троски

Действие карты Троски разворачивается в сельской местности, где есть замок, соседние деревни с собственными крепостями и замками, густые леса, озера и фермерские угодья. Здесь есть множество побочных заданий, которые проведут вас по всей карте.

Карта Куттенберга

Карта Куттенберг содержит намного больше городов, замков и побочных заданий. Город настолько большой, что на одном скриншоте невозможно охватить всю территорию.

Естественно, на карте Куттенберга изображен сам город, и он огромный. Раттай, самая большая территория первой игры, поместится в Куттенберге несколько раз. Разработчики говорят, что он "примерно в десять раз больше". И все же этот гигантский город — лишь небольшая часть большой карты.