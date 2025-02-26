На одній з карт Counter-Strike 2 знайшли цікавий баг, який може дати величезні переваги

Спостерігач компанії PGL, організатора кіберспортивних турнірів, знайшов прогалину в геометрії на карті Ancient у Counter-Strike 2. Вона дає можливість підглядати за суперником через, здавалося б, суцільну стіну.

Як це працює

Ондржей "Loxar" Лебеда, робота якого полягає в тому, щоб відслідковувати порушення правил на турнірах PGL, знайшов цілу низку отворів у стіні на карті Ancient. Через них ви можете зазирнути в оптичний приціл вашої зброї, щоб побачити ворога по той бік. Спостерігач не каже, чи можна через ці дрібні дірки стріляти й попадати у суперників, але навіть сам факт подібного спостереження може дати велику перевагу під час матчу, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ондржея Лебеди в соцмережі X.

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Щоб скористатися цим багом, вам потрібна буде допомога товаришів по команді. Один повинен стати поряд зі стіною, тоді як вам потрібно застрибнути на його плечі. Таким чином, стоячи на узвишші, ви можете цілитись у стіну, щоб знайти в ній невеликі діри й дивитися крізь них.

Ось приклад того, як це працює: відео

Насправді практичність цього багу може виявитися сумнівною, адже вам потрібно надовго застигнути на місці з іншим гравцем, вибрати правильний отвір для спостереження і дочекатися, коли повз нього хтось пройде. Але швидкість дій у CS2 настільки велика, що поки ви зістрибнете з плечей колеги по команді й добіжите до потрібної точки за стіною, ваш ворог, якого ви бачили через приціл, уже давно втече.

Valve поки що не виправила цей баг, але оскільки про нього вже говорять у мережі, то вона повинна про нього знати. Тому найближчим часом слід очікувати на оновлення, яке виправить цей недолік.