Марк-Алексіс Коте, який з 2022 року очолював франшизу Assassin's Creed, покинув Ubisoft після 20 років роботи. Його відхід стався незабаром після запуску Vantage Studios, нової творчої студії, частково профінансованої Tencent. Коте відмовився від керівної посади в новому підрозділі.

Чому ветеран Ubisoft вирішив піти?

Новина про звільнення Марка-Алексіса Коте з'явилася лише через два тижні після запуску Vantage Studios, нового "творчого дому" для франшиз Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow Six, співвласником якого є китайський IT-гігант Tencent, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

Ця подія стала ще однією втратою для шанувальників серії Assassin's Creed після того, як нещодавно стало відомо про скасування амбітної гри в сеттингу США після Громадянської війни.

За даними Video Games Chronicle, Коте запропонували керівну посаду у Vantage, але він відмовився. Повідомляється, що у нього були власні очікування та пріоритети щодо створення та майбутнього спільного з Tencent підрозділу.

Співкерівники Vantage Studios, Крістоф Деренн та Чарлі Гіймо, у внутрішньому зверненні до команди зазначили, що розчаровані рішенням Коте, але поважають його і бажають колишньому колезі успіхів. Згодом представник Ubisoft офіційно підтвердив відхід Коте, висловивши жаль та глибоку вдячність за його багаторічну роботу.

Що відомо про культового керівника Assassin's Creed?

Марк-Алексіс Коте – ветеран Ubisoft, який присвятив компанії 20 років свого життя, пройшовши шлях від інженера програмного забезпечення до керівника однієї з найважливіших франшиз студії. Він приєднався до команди Ubisoft Quebec у 2005 році.

Його участь у серії Assassin's Creed почалася з гри Brotherhood, де він працював дизайн-директором. Згодом Коте очолив як креативний директор розробку Assassin's Creed Syndicate, яка вийшла у 2015 році. Пізніше він обіймав посаду старшого продюсера успішної Assassin's Creed Odyssey.

У 2022 році його призначили віцепрезидентом та виконавчим продюсером всієї франшизи Assassin's Creed. На цій посаді він відповідав за загальне бачення та майбутній розвиток серії, зокрема за амбітний проєкт Assassin's Creed Infinity – єдиної платформи, яка мала об'єднати майбутні ігри серії.

Його відхід можна вважати помітною втратою для компанії, оскільки він був одним із ключових архітекторів сучасного вигляду та напрямку розвитку Assassin's Creed.