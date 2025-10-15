Марк-Алексис Коте, который с 2022 года возглавлял франшизу Assassin's Creed, покинул Ubisoft после 20 лет работы. Его уход произошел вскоре после запуска Vantage Studios, новой творческой студии, частично профинансированной Tencent. Коте отказался от руководящей должности в новом подразделении.

Почему ветеран Ubisoft решил уйти?

Новость об увольнении Марка-Алексиса Коте появилась лишь через две недели после запуска Vantage Studios, нового "творческого дома" для франшиз Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six, совладельцем которого является китайский IT-гигант Tencent.

Это событие стало еще одной потерей для поклонников серии Assassin's Creed после того, как недавно стало известно об отмене амбициозной игры в сеттинге США после Гражданской войны.

По данным Video Games Chronicle, Коте предложили руководящую должность в Vantage, но он отказался. Сообщается, что у него были собственные ожидания и приоритеты по созданию и будущему совместного с Tencent подразделения.

Соруководители Vantage Studios, Кристоф Деренн и Чарли Гиймо, во внутреннем обращении к команде отметили, что разочарованы решением Коте, но уважают его и желают бывшему коллеге успехов. Впоследствии представитель Ubisoft официально подтвердил уход Коте, выразив сожаление и глубокую благодарность за его многолетнюю работу.

Что известно о культовом руководителе Assassin's Creed?

Марк-Алексис Коте – ветеран Ubisoft, который посвятил компании 20 лет своей жизни, пройдя путь от инженера программного обеспечения до руководителя одной из важнейших франшиз студии. Он присоединился к команде Ubisoft Quebec в 2005 году.

Его участие в серии Assassin's Creed началось с игры Brotherhood, где он работал дизайн-директором. Впоследствии Коте возглавил как креативный директор разработку Assassin's Creed Syndicate, которая вышла в 2015 году. Позже он занимал должность старшего продюсера успешной Assassin's Creed Odyssey.

В 2022 году его назначили вице-президентом и исполнительным продюсером всей франшизы Assassin's Creed. На этой должности он отвечал за общее видение и будущее развитие серии, в частности за амбициозный проект Assassin's Creed Infinity – единой платформы, которая должна была объединить будущие игры серии.

Его уход можно считать заметной потерей для компании, поскольку он был одним из ключевых архитекторов современного вида и направления развития Assassin's Creed.