Почему ветеран Ubisoft решил уйти?

Новость об увольнении Марка-Алексиса Коте появилась лишь через две недели после запуска Vantage Studios, нового "творческого дома" для франшиз Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six, совладельцем которого является китайский IT-гигант Tencent, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Это событие стало еще одной потерей для поклонников серии Assassin's Creed после того, как недавно стало известно об отмене амбициозной игры в сеттинге США после Гражданской войны.

По данным Video Games Chronicle, Коте предложили руководящую должность в Vantage, но он отказался. Сообщается, что у него были собственные ожидания и приоритеты по созданию и будущему совместного с Tencent подразделения.

Соруководители Vantage Studios, Кристоф Деренн и Чарли Гиймо, во внутреннем обращении к команде отметили, что разочарованы решением Коте, но уважают его и желают бывшему коллеге успехов. Впоследствии представитель Ubisoft официально подтвердил уход Коте, выразив сожаление и глубокую благодарность за его многолетнюю работу.

Что известно о культовом руководителе Assassin's Creed?

Марк-Алексис Коте – ветеран Ubisoft, который посвятил компании 20 лет своей жизни, пройдя путь от инженера программного обеспечения до руководителя одной из важнейших франшиз студии. Он присоединился к команде Ubisoft Quebec в 2005 году.

Его участие в серии Assassin's Creed началось с игры Brotherhood, где он работал дизайн-директором. Впоследствии Коте возглавил как креативный директор разработку Assassin's Creed Syndicate, которая вышла в 2015 году. Позже он занимал должность старшего продюсера успешной Assassin's Creed Odyssey.

В 2022 году его назначили вице-президентом и исполнительным продюсером всей франшизы Assassin's Creed. На этой должности он отвечал за общее видение и будущее развитие серии, в частности за амбициозный проект Assassin's Creed Infinity – единой платформы, которая должна была объединить будущие игры серии.

Его уход можно считать заметной потерей для компании, поскольку он был одним из ключевых архитекторов современного вида и направления развития Assassin's Creed.