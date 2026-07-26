Масштабні арени, рекордні перегляди та запекла боротьба за мільйонні призові очікуватимуть на геймерів у другій половині 2026 року. Коли відбудеться головний турнір з вашої улюбленої дисципліни, розповість 24 Канал.

Головні кіберспортивні турніри 2026 року

Завершення 2026 року стане справжнім випробуванням для кращих кіберспортивних організацій світу, адже саме на цей період припадають ключові чемпіонати, що визначать лідерів у найпопулярніших дисциплінах: LoL, Dota 2, Counter-Strike 2 та Valorant.

Першим крутим видовищем для глядачів стане The International 2026 з Dota 2. Головний турнір року з дисципліни прийме Шанхай, а самі змагання триватимуть із 13 по 23 серпня.

TI залишається одним із найпрестижніших чемпіонатів у світі завдяки своїй багатій історії та унікальному впливу на ігрову "мету". Організатори очікують високу активність аудиторії, адже вже на етапі кваліфікацій зафіксували приріст кількості глядачів на 21% порівняно з минулим роком.

Для команд це не просто боротьба за призовий фонд у розмірі 1.6 мільйона доларів, а можливість вписати свої імена в історію легендарної дисципліни.

Слідом відбудеться VALORANT Champions 2026, який також прийме Шанхай з 24 вересня по 18 жовтня. Це буде фінальна точка сезону VCT.

Важливою особливістю цього року стали структурні зміни в екосистемі: Riot Games відкрили шлях до чемпіонату для команд із ліг Challengers.

Попри жорстку конкуренцію, тепер кожна міжнародна ліга відправлятиме по чотири команди претендентів у плей-оф другого етапу, що значно розширює географію учасників та додає інтриги. Призовий фонд складе 2 мільйони 250 тисяч "вічнозелених".

Атмфосфера одного з турнірів з дисципліни: дивіться відео

Одразу після завершення баталій у Китаї увага спільноти переключиться на Північну Америку, де стартуватиме турнір заклятої суперниці MOBA від Valve – League of Legends World Championship 2026.

Турнір повертається до Сполучених Штатів вперше з 2022 року та пройде з 15 жовтня по 14 листопада, пропонуючи фанатам подорож між двома мегаполісами.

Основна частина змагань, включаючи етапи Play-In, Swiss Stage та чвертьфінали, пройде в Аллені, штат Техас, на базі Credit Union of Texas Event Center. Проте кульмінація події – гранд-фінал – відбудеться у Нью-Йорку.

Розробники з Riot Games зробили ставку на логістичну ефективність та максимальну місткість арен, щоб забезпечити найкращий досвід для десятків тисяч фанатів на трибунах та мільйонів онлайн-глядачів.

При цьому Riot Games ще офіційно не оголосила остаточний призовий фонд чемпіонату світу з League of Legends 2026 року. Очікується, що він залишиться на рівні або перевищить 5 мільйонів доларів, встановлені у 2025 році.

Відкриття WORLDS 2025: дивіться відео

Наприкінці року кіберспортивний фокус знову зміститься до Азії. Заключним акордом 2026 року стане PGL Major Singapore – другий "Мейджор" із Counter-Strike 2 після фееєричного IEM Cologne, з якого ми робили репортаж.

Турнір проходитиме з 25 листопада по 13 грудня і стане першою подією такого масштабу в Південно-Східній Азії.

Місцем проведення обрали Singapore Indoor Stadium, який здатний вмістити понад 12 000 глядачів.

32 найкращі колективи світу змагатимуться за призовий фонд у розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів.

Формат традиційно передбачає три напружені етапи, що завершаться фінальною битвою у форматі BO5 (5 мап до 3 перемог).

Організатори з PGL вже мають досвід проведення успішних турнірів у Стокгольмі, Антверпені та Копенгагені, тож геймери не сумніваються, що їм вдасться створити незабутню атмосферу в Сінгапурі аби гідно підбити підсумки одного з найзахопливіших років в історії кіберспорту.