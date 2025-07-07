Королівський флот Великої Британії обладнав кіберспортивний зал на борту авіаносця

Королівський флот Великої Британії відкриває кіберспортивний зал прямо на борту одного з найбільших авіаносців країни, HMS Prince of Wales. Ініціативу запустили в рамках співпраці з Британською федерацією кіберспорту, щоб новий простір став осередком для турнірів і ліг, доступних для екіпажу під час довготривалих місій.

Кіберспорт як частина військового життя

Новий кіберспортивний зал на HMS Prince of Wales оснащений 12 потужними ігровими комп’ютерами Alienware Aurora R15 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 та процесорами Intel Core i7. Цей простір призначений для проведення турнірів і організації майбутніх ліг під егідою Royal Navy Esports. За словами Вікторії Марлі з комітету кіберспорту, наявність такого залу значно підвищує моральний дух екіпажу, дозволяючи морякам займатися улюбленими хобі чи відкривати для себе нові, а також спілкуватися з колегами поза межами своїх відділів, пише 24 Канал з посиланням на British Esports Foundation.

Дивіться також Ринок скінів Counter-Strike 2 досяг рекордної капіталізації

Ця ініціатива є частиною ширшої співпраці між Британською федерацією кіберспорту та Міністерством оборони Великої Британії. Кіберспортивний зал доповнює інші зони відпочинку на кораблі, такі як спортзали та боксерські ринги, і стане важливим елементом для екіпажу під час восьмимісячної глобальної місії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Честер Кінг, президент British Esports, зазначив, що кіберспорт у військовій сфері сприяє розвитку комунікації, лідерських якостей і стратегічного мислення, а також допомагає зміцнювати зв’язки між військовослужбовцями та підтримувати їхній психологічний стан.

Варто додати, що кіберспорт набуває все більшого значення у Великій Британії. Минулого року Міністерство оборони офіційно визнало його військовим видом спорту. Крім того, уряд країни активно підтримує розвиток цієї сфери, зокрема через створення нових посад, таких як керівник напряму відеоігор та кіберспорту.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!