Професійні гравці Counter-Strike 2 розлючені рішенням Valve

Чимало професійних гравців кіберспортивного Counter-Strike 2 виявилися зовсім не в захваті від нововведення розробників з Valve, яке "зруйнувало" один з ключових тактичних елементів гри.

Останній апдейт CS 2 став найконтроверсійнішим за довгий час, адже в ньому розробники оголосили про рішення прибрати з проєкту популярні елементи "автоматизації" ігрового процесу, інформує Games 24.

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Що не сподобалося кіберспортсменам

"Жертвою" Valve серед іншого стали так звані "jump-throw" – спеціальні кидки гранати в стрибку, які виконувалися однією кнопкою завдяки спеціальному "бінду".

За роки свого існування цей трюк став невіднятною частиною кіберспортивного CS 2, тому його вилучення з гри шокувало чимало професіоналів.

Що ви робите?? Ви не можете видалити це з гри. Це створює так багато можливостей, – написав капітан Team Vitality Ден "apEX" Мадесклер.

Ви жартуєте? Видаляти QOL, який був в грі, ще коли CS2 була в бета-версії, так тупо. Ви самі казали, що навмисно додали цей функціонал у гру. Поверніть "бінди" , – висловився Джонатан "ELIGE" Яблоновський з Complexity Gaming.

Вальв заборонили jumpthrow? Вони вирішили знищити складову першої стадії цієї гри – дурні вирішили забулити нас, – додав свою думку легендарний український снайпер Олександр "s1mple" Костилєв.

Одначе, були й ті, хто менш спокійно відреагував на суперечливе рішення Valve.

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Зокрема Рассел "Twistzz" Ван Дулкен із Team Liquid повідомив, що все не так критично, а командам просто доведеться підлаштуватися під нові реалії.

Так, дими, які мають більше можливостей для помилок, працюватимуть, але деякі дими, які вимагають стабільності в рухах, не завжди влучатимуть без "біндів", – написав той.

Цікаво чи зреагують Valve на зауваження від тих, хто роками фактично є обличчями їхнього проєкту чи залишать свій першочерговий задум в силі.