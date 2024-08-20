Фанати CS 2, які проводять багато часу в шутері, знають що таке "jump-throw" та інші "бінди". Так от розробникам з Valve не дуже подобається така "автоматизація" ігрового процесу і вони вирішили діяти.

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Більше скілу – менше скриптів

У блозі Valve з'явився опис оновлення, здебільшого присвяченого обмеженню використання апаратних функцій клавіатури та налаштовуваних сценаріїв чи то пак скриптів, які дозволяють гравцям частково автоматизувати свої рухи в грі.

Розвиток координації та часу реакції завжди був ключовим для опановування Counter-Strike. Останнім часом деякі функції апаратного забезпечення стерли межу між ручним введенням і автоматизацією, тому ми вирішили провести чітку межу щодо того, що є дозволеним, а що неприйнятно у Counter-Strike, – йдеться у повідомленні розробників.

Щоб запобігти "випадковим порушенням", Valve також вимкнули "бінди", які включають "більш ніж один рух та/або дію атаки".

Серед іншого це зачепило відомий лайфхак "jump-throw", який дозволяв кидати гранати в потрібний час стрибка та був поширеним як серед пересічних гравців, так і серед кіберспортсменів.

Ця та інші функції потрапили під заборону, а ті, хто буде користуватися ними у грі – будуть викинуті з матчу.

Щоправда, система вже дала збій та неправильно ідентифікує випадки, караючи геймерів, які не користуються ніякими додатковими способами для гри.

Подібний випадок – дивитися відео

Цікаво чи скасують Valve оновлення, чи залишать усе як є до нового патчу, який вже виправить цей недолік нововведення.