Фанаты CS 2, которые проводят много времени в шутере, знают что такое "jump-throw" и другие "бинды". Так вот разработчикам из Valve не очень нравится такая "автоматизация" игрового процесса и они решили действовать.

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Больше скилла – меньше скриптов

В блоге Valve появилось описание обновления, в основном посвященного ограничению использования аппаратных функций клавиатуры и настраиваемых сценариев или же скриптов, которые позволяют игрокам частично автоматизировать свои движения в игре.

Развитие координации и времени реакции всегда было ключевым для освоения Counter-Strike. В последнее время некоторые функции аппаратного обеспечения стерли грань между ручным вводом и автоматизацией, поэтому мы решили провести четкую границу относительно того, что является разрешенным, а что неприемлемо в Counter-Strike, – говорится в сообщении разработчиков.

Чтобы предотвратить "случайные нарушения", Valve также выключили "бинды", которые включают "более чем одно движение и/или действие атаки".

Среди прочего это задело известный лайфхак "jump-throw", который позволял бросать гранаты в нужное время прыжка и был распространенным как среди рядовых игроков, так и среди киберспортсменов.

Эта и другие функции попали под запрет, а те, кто будет пользоваться ими в игре – будут выброшены из матча.

Правда, система уже дала сбой и неправильно идентифицирует случаи, наказывая геймеров, которые не пользуются никакими дополнительными способами для игры.

Подобный случай – смотреть видео

Интересно отменят ли Valve обновление, или оставят все как есть до нового патча, который уже исправит этот недостаток нововведения.