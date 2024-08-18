Соперничество между s1mple и kennyS, на пике их киберспортивной формы, было легендарным. Сейчас Шраб уже закончил карьеру, а Костылев находится в бессрочном отпуске, но молодые люди продолжают противостоять друг другу, даже в таких неожиданных дисциплинах как армреслинг.
Интересно Четвертьфинал IEM Cologne 2024 подарил очередную сенсацию – известный соперник NAVI в полуфинале
Кто оказался сильнее
Легендарные киберспортсмены посетили Китай для шоу-матча по Counter-Strike на необъявленном событии, спонсируемом местными богачами.
Хотя в сети нет информации о виртуальной дуэли ребят, вирусным стало видео, в котором они решили посоревноваться в силе.
Поединок, конечно, трудно назвать проведенным по правилам армреслинга, но зрелище все еще интересное.
Кенни и Александр в неожиданной дуэли – смотреть видео
Следует отметить, что явным победителем поединка стал именно украинец, а комментаторы под видео вволю посмеялись над этим фактом.
Это как Scout против AWP, – пошутил один из остряков (это две снайперские винтовки из Counter-Strike и последняя значительно мощнее – ред.)
Надеемся, что s1mple наконец закончит свой отпуск и начнет радовать фанатов киберспорта тем, что умеет лучше всего.