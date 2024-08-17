Первый день плей-офф IEM Cologne 2024 подарил поклонникам киберспортивного CS 2 незабываемые эмоции, информирует Games 24.
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Настоящий праздник Counter-Strike 2
Главное открытие турнира – португальская команда SAW продолжила удивлять всех скептиков.
Сойдясь в поединке против известных мастеров своего дела, интернационального коллектива Faze, португальцы продемонстрировали максимум своих возможностей.
Сперва, они фактически без проблем забрали в свой актив пик соперников карту Inferno – 13:6.
Затем, шокированные Faze, все же дали им бой на Anubis, где только из-за мандража и недостаточного опыта SAW, Финн Андерсен и компания смогли дожать и выиграть карту для себя со счетом 13:11.
Последний раунд карты – смотреть видео
Решающей стала Nuke, где команды продемонстрировали настоящее шоу. Инициатива постоянно переходила из рук в руки, но в овертаймах SAW все же смогли положить конец фарту Faze и сенсационно выбить их с IEM Cologne 2024 – 16:14 и 2:1 по картам.
Фантастический клатч MUTIRIS – посмотрите ролик
Португальский коллектив сыграет сегодня (17 августа) в 16:45 в полуфинале против одних из фаворитов турнира – Team Vitality, поэтому шансы на продолжение их сказки небольшие, но это Counter-Strike и может произойти все что угодно.
NAVI получили в оппоненты для полуфинала самую молодую команду плей-офф
Второй полуфинал вечера прошел несколько более прозаично.
В нем встретились два сильных коллектива – G2 и MOUZ. Несмотря на в целом равные шансы, большинство экспертов были уверены в победе первых, поскольку сразу три игрока этого коллектива набрали грозную индивидуальную форму на турнире. Однако в CS 2 все решает команда.
Слабо сыграв на пике соперников (Dust 2) сторону защиты – 5:7, "мышки" показали фантастическую атаку, отдав соперникам всего 2 раунда и одержав победу со счетом 13:9.
Даже такие моменты не помогли G2 пройти дальше – смотрите видео
На своем выборе, карте Mirage, они чувствовали себя еще увереннее и одержали довольно легкую победу 13:8.
В итоге, именно MOUZ сыграют в полуфинале против украинской организации NAVI. Матч состоится сегодня (17 августа) в 20:00 по Киеву и будет привычно транслироваться официальным украиноязычным кастером – студией Maincast.