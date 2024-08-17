Перший день плей-оф IEM Cologne 2024 подарував шанувальникам кіберспортивного CS 2 незабутні емоції, інформує Games 24.

До теми Найкращі хайлайти групового етапу IEM Cologne 2024: гренадери з SAW та клатч українця

Справжнє свято Counter-Strike 2

Головне відкриття турніру – португальська команда SAW продовжила дивувати усіх скептиків.

Зійшовшись у поєдинку проти знаних майстрів своєї справи, інтернаціонального колективу Faze, португальці продемонстрували максимум своїх можливостей.

Спершу, вони фактично без проблем забрали у свій актив пік суперників мапу Inferno – 13:6.

Потому, шоковані Faze, все ж дали їм бій на Anubis, де лише через мандраж та недостатній досвід SAW, Фін Андерсен та компанія змогли дотиснути та виграти мапу для себе з рахунком 13:11.

Останній раунд мапи – дивитися відео

Цікаво! Повністю португальський колектив опинився у плей-оф IEM Cologne вперше в історії існування турніру і одразу дістався до півфіналу.

Вирішальною стала Nuke, де команди продемонстрували справжнє шоу. Ініціатива постійно переходила з рук в руки, але в овертаймах SAW все ж змогли покласти край фарту Faze та сенсаційно вибити їх з IEM Cologne 2024 – 16:14 та 2:1 за мапами.

Фантастичний клатч MUTIRIS – перегляньте ролик

Португальський колектив зіграє сьогодні (17 серпня) о 16:45 у півфіналі проти одних з фаворитів турніру – Team Vitality, тож шанси на продовження їхньої казки невеликі, але це Counter-Strike і може статися все що завгодно.

За прогнозами букмекерів Favbet, Team Vitality має всі шанси на перемогу на IEM Cologne 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.60. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

NAVI отримали в опоненти для півфіналу наймолодшу команду плей-оф

Другий півфінал вечора пройшов дещо більш прозаїчно.

В ньому зустрілися два сильні колективи – G2 та MOUZ. Попри в цілому рівні шанси, більшість експертів були впевнені у перемозі перших, оскільки одразу три гравці цього колективу набрали грізну індивідуальну форму на турнірі. Однак у CS 2 все вирішує команда.

Цікаво! У плей-оф MOUZ з запасом є наймолодшою командою з середнім віком учасників у 20.9 роки.

Слабко зігравши на піку суперників (Dust 2) сторону захисту – 5:7, "мишки" показали фантастичну атаку, віддавши суперникам лише 2 раунди та здобувши перемогу з рахунком 13:9.

Навіть такі моменти не допомогли G2 пройти далі – дивіться відео

На своєму виборі, мапі Mirage, вони почувалися ще впевненіше та отримали доволі легку перемогу 13:8.

У підсумку, саме MOUZ зіграють у півфіналі проти української організації NAVI. Матч відбудеться сьогодні (17 серпня) о 20:00 за Києвом та буде звично транслюватися офіційним україномовним кастером – студією Maincast.