Перший день плей-оф IEM Cologne 2024 подарував шанувальникам кіберспортивного CS 2 незабутні емоції, інформує Games 24.
До теми Найкращі хайлайти групового етапу IEM Cologne 2024: гренадери з SAW та клатч українця
Справжнє свято Counter-Strike 2
Головне відкриття турніру – португальська команда SAW продовжила дивувати усіх скептиків.
Зійшовшись у поєдинку проти знаних майстрів своєї справи, інтернаціонального колективу Faze, португальці продемонстрували максимум своїх можливостей.
Спершу, вони фактично без проблем забрали у свій актив пік суперників мапу Inferno – 13:6.
Потому, шоковані Faze, все ж дали їм бій на Anubis, де лише через мандраж та недостатній досвід SAW, Фін Андерсен та компанія змогли дотиснути та виграти мапу для себе з рахунком 13:11.
Останній раунд мапи – дивитися відео
Вирішальною стала Nuke, де команди продемонстрували справжнє шоу. Ініціатива постійно переходила з рук в руки, але в овертаймах SAW все ж змогли покласти край фарту Faze та сенсаційно вибити їх з IEM Cologne 2024 – 16:14 та 2:1 за мапами.
Фантастичний клатч MUTIRIS – перегляньте ролик
Португальський колектив зіграє сьогодні (17 серпня) о 16:45 у півфіналі проти одних з фаворитів турніру – Team Vitality, тож шанси на продовження їхньої казки невеликі, але це Counter-Strike і може статися все що завгодно.
NAVI отримали в опоненти для півфіналу наймолодшу команду плей-оф
Другий півфінал вечора пройшов дещо більш прозаїчно.
В ньому зустрілися два сильні колективи – G2 та MOUZ. Попри в цілому рівні шанси, більшість експертів були впевнені у перемозі перших, оскільки одразу три гравці цього колективу набрали грізну індивідуальну форму на турнірі. Однак у CS 2 все вирішує команда.
Слабко зігравши на піку суперників (Dust 2) сторону захисту – 5:7, "мишки" показали фантастичну атаку, віддавши суперникам лише 2 раунди та здобувши перемогу з рахунком 13:9.
Навіть такі моменти не допомогли G2 пройти далі – дивіться відео
На своєму виборі, мапі Mirage, вони почувалися ще впевненіше та отримали доволі легку перемогу 13:8.
У підсумку, саме MOUZ зіграють у півфіналі проти української організації NAVI. Матч відбудеться сьогодні (17 серпня) о 20:00 за Києвом та буде звично транслюватися офіційним україномовним кастером – студією Maincast.