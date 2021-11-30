Кілька днів тому ми розповідали про гравця в популярну відеогру Forza Horizon 5, який отримав дуже неоднозначний бан. Річ у тім, що цього геймера заблокували за декор автомобілів аж до 31 грудня 9999 року.

Детальніше Бан до 31 грудня 9999 року: гравця у Forza Horizon 5 заблокували за декор автомобілів

Чимало фанатів Forza Horizon 5 тоді відзначило, що такий бан міг бути випадковим. Мовляв, навряд чи представники Playground Games могли навмисно заблокувати цього гравця без жодних попереджень одразу на 8 тисяч років. Щоправда, здається, це було зроблено все ж таки навмисно. Річ у тім, що в схожу ситуацію потрапив й головний герой цієї історії.

Користувач платформи Reddit з нікнеймом AllThingsRacing написав, що його друга заблокували у Forza Horizon 5 до 31 грудня 9999 року. Варто відзначити, що в цьому випадку представники підтримки не вказали причину блокування. Але головні герої припускають, що це також сталося через декор автомобілів. Щоправда, невідомо, який конкретно елемент не сподобався Playground Games.

Повідомлення про блокування / Фото Reddit AllThingsRacing

Річ у тім, що на автомобілях цього геймера можна було побачити лідера КНДР Кім Чен Ина в образі полковника Сандерса – засновника KFC. Також на його транспортних засобах можна було помітити й інші згадки про цю країну та політику її лідера, наприклад, хештег "SendNukes" чи перероблені назви відомих брендів: Nuke (Nike), Nuke Balance (New Balance) та Pyongyang Pirelli (Pirelli).

Користувач AllThingsRacing відзначив, що раніше його друга не блокували у Forza Horizon 5, тобто він одразу ж отримав перманентний бан. До речі, цей геймер також не отримував жодних попереджень. Користувачі Reddit припускають, що в його ситуації винним міг стати провокативний хештег. Щоправда, вони не розуміють, чому представники підтримки одразу ж заблокували його на 8 тисяч років.

Найцікавіше у цій ситуації те, що такі бани можна отримати в грі, у якій є фільтр користувацького контенту. А всі геймери, які користуються цією функцією, взагалі не бачать роботи таких ентузіастів. Наостанок варто відзначити, що розробники Forza Horizon 5 поки ніяк не коментували ситуації з такими блокуваннями.

Автомобілі цього геймера / Фото Reddit AllThingsRacing