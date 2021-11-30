Несколько дней назад мы рассказывали об игроке в популярную видеоигру Forza Horizon 5, получившим очень неоднозначный бан. Дело в том, что этого геймера заблокировали за декор автомобилей аж до 31 декабря 9999 года.

Подробнее Бан до 31 декабря 9999 года: игрока в Forza Horizon 5 заблокировали за декор автомобилей

Многие фанаты Forza Horizon 5 тогда отметили, что такой бан мог быть случайным. Мол, вряд ли представители Playground Games могли намеренно заблокировать этого игрока без каких-либо предупреждений сразу на 8 тысяч лет. Правда, кажется, это было сделано все же намеренно. Дело в том, что в схожую ситуацию попал и главный герой этой истории.

Пользователь платформы Reddit с никнеймом AllThingsRacing написал, что его друга заблокировали в Forza Horizon 5 до 31 декабря 9999 года. Следует отметить, что в этом случае представители поддержки не указали причину блокировки. Но главные герои предполагают, что это тоже произошло из-за декора автомобилей. Правда, неизвестно, какой именно элемент не понравился Playground Games.

Сообщение о блокировке / Фото Reddit AllThingsRacing

Дело в том, что на автомобилях этого геймера можно было увидеть лидера КНДР Ким Чен Ына в образе полковника Сандерса – основателя KFC. Также на его транспортных средствах можно было заметить и другие упоминания об этой стране и политике ее лидера, например, хештег "SendNukes" или переработанные названия известных брендов: Nuke (Nike), Nuke Balance (New Balance) и Pyongyang Pirelli (Pirelli).

Пользователь AllThingsRacing отметил, что раньше его друга не блокировали в Forza Horizon 5, то есть он сразу же получил перманентный бан. Кстати, этот геймер тоже не получал никаких предупреждений. Пользователи Reddit предполагают, что в его ситуации виновным мог стать провокационный хештег. Правда, они не понимают, почему представители поддержки сразу же заблокировали его на 8 тысяч лет.

Самое интересное в этой ситуации то, что такие баны можно получить в игре, в которой есть фильтр пользовательского контента. Все геймеры, которые пользуются этой функцией, вообще не видят работы таких энтузиастов. Напоследок стоит отметить, что разработчики Forza Horizon 5 пока никак не комментировали ситуации с такими блокировками.

Автомобили этого геймера / Фото Reddit AllThingsRacing