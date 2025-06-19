Де NAVI на турнірі

У межах Чемпіонату світу з кіберспорту в Ер-Ріяді, пройде масштабний турнір Riyadh Masters 2025 з Dota 2. Призовий фонд змагання складає 3 000 000 доларів, а участь у ньому беруть 16 найкращих команд світу. Пробитися змогли й NAVI Junior, які тепер стали основною командою і з 1 липня будуть називатися просто Natus Vincere або NAVI, пише 24 Канал.

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Груповий етап проходитиме у форматі Round Robin з матчами до двох перемог (BO2). За його підсумками тільки одна найсильніша команда з кожної групи отримає пряму путівку до плей-оф, тоді як решта продовжать боротьбу на етапі Elimination Stage, тобто на вибування. На цьому етапі ще чотири команди зможуть кваліфікуватися до плей-оф.

NAVI опинилися в групі A, де їхніми суперниками стали Team Spirit, Talon Esports і Xtreme Gaming. Саме Spirit вважаються фаворитами цієї четвірки, що ставить українців у складне становище. Аналітики прогнозують, що NAVI, Talon та Xtreme, швидше за все, будуть змушені проходити через додаткову стадію вибування.

Усього сформовано чотири групи:

Група A : Team Spirit, Flipster Talon, Xtreme Gaming, Natus Vincere.

: Team Spirit, Flipster Talon, Xtreme Gaming, Natus Vincere. Група B : BetBoom Team, Team Falcons, Gaimin Gladiators та ще одна команда під назвою Execration.

: BetBoom Team, Team Falcons, Gaimin Gladiators та ще одна команда під назвою Execration. Група C : Tundra Esports, Aurora Gaming, Virtus.pro, Cyber Goose. Всі чотири колективи мають подібний рівень і можуть претендувати на вихід у фінал.

: Tundra Esports, Aurora Gaming, Virtus.pro, Cyber Goose. Всі чотири колективи мають подібний рівень і можуть претендувати на вихід у фінал. Група D: Головним фаворитом вважається PARIVISION, яка стабільно показує високі результати. Крім неї, в групі також Team Liquid, Heroic та Shopify Rebellion.

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