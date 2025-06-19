Где NAVI на турнире

В рамках Чемпионата мира по киберспорту в Эр-Рияде, пройдет масштабный турнир Riyadh Masters 2025 по Dota 2. Призовой фонд соревнования составляет 3 000 000 долларов, а участие в нем принимают 16 лучших команд мира. Пробиться смогли и NAVI Junior, которые теперь стали основной командой и с 1 июля будут называться просто Natus Vincere или NAVI, пишет 24 Канал.

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Групповой этап будет проходить в формате Round Robin с матчами до двух побед (BO2). По его итогам только одна сильнейшая команда из каждой группы получит прямую путевку в плей-офф, тогда как остальные продолжат борьбу на этапе Elimination Stage, то есть на выбывание. На этом этапе еще четыре команды смогут квалифицироваться в плей-офф.

NAVI оказались в группе A, где их соперниками стали Team Spirit, Talon Esports и Xtreme Gaming. Именно Spirit считаются фаворитами этой четверки, что ставит украинцев в сложное положение. Аналитики прогнозируют, что NAVI, Talon и Xtreme, скорее всего, будут вынуждены проходить через дополнительную стадию выбывания.

Всего сформировано четыре группы:

Группа A : Team Spirit, Flipster Talon, Xtreme Gaming, Natus Vincere.

: Team Spirit, Flipster Talon, Xtreme Gaming, Natus Vincere. Группа B : BetBoom Team, Team Falcons, Gaimin Gladiators и еще одна команда под названием Execration.

: BetBoom Team, Team Falcons, Gaimin Gladiators и еще одна команда под названием Execration. Группа C : Tundra Esports, Aurora Gaming, Virtus.pro, Cyber Goose. Все четыре коллектива имеют подобный уровень и могут претендовать на выход в финал.

: Tundra Esports, Aurora Gaming, Virtus.pro, Cyber Goose. Все четыре коллектива имеют подобный уровень и могут претендовать на выход в финал. Группа D: Главным фаворитом считается PARIVISION, которая стабильно показывает высокие результаты. Кроме нее, в группе также Team Liquid, Heroic и Shopify Rebellion.

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