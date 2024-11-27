Йошида вперше приєднався до Sony у 1986 році, а свою першу позицію у PlayStation обійняв у 1993 році як провідний менеджер по роботі з клієнтами, коли компанія готувалася до запуску своєї оригінальної консолі, повідомляє 24 Канал.

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Згодом Йошида обіймав ключові посади, зокрема:

віце-президента SCE America,

старшого віце-президента SCE Worldwide Studios USA,

президента Sony Computer Entertainment Worldwide Studios з 2008 по 2019 рік.

Протягом останніх п'яти років він очолював PlayStation Indies, зосереджуючись на розвитку незалежних розробників ігор.

Йошида висловив свою пристрасть до підтримки інді-творців, описавши свою роботу в компанії, як "роботу мрії". Він зазначив, що допомога цим розробникам завжди була його особистою пристрастю, навіть під час його перебування на посаді президента Worldwide Studios.

Коментуючи своє рішення піти, Йошида поділився, що почав розглядати можливість звільнення приблизно на 30-ту річницю своєї роботи в Sony. Він висловив упевненість у майбутньому компанії, заявивши:

Я дуже схвильований майбутнім PlayStation. Компанія в дуже хороших руках.

Останнім днем Йошиди в Sony Interactive Entertainment буде 15 січня 2025 року. Хоча він планує відійти від корпоративної ролі, він натякнув на подальшу присутність в ігровій індустрії.

"Я хотів би продовжувати допомагати незалежним розробникам або видавцям, якщо я їм потрібен", – сказав Йошида, залишивши відкритою можливість майбутньої співпраці з інді-командами.

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Відхід Йошиди знаменує собою кінець цілої епохи для PlayStation, оскільки він відігравав важливу роль в її успіху з самого початку.