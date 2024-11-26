Розробники гри Hitman: World of Assassination, оголосили в понеділок, що весь контент, пов'язаний з Конором МакГрегором, буде видалено з гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sporting News.

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Це рішення було прийнято після того, як суд присяжних Дубліна постановив, що Макгрегор несе відповідальність за збитки у цивільній справі за участю Нікіти Генд, яка звинуватила його у зґвалтуванні у 2018 році.

Як все мало бути?

Персонаж МакҐреґора на прізвисько "Руйнівник" з'явився у грі як невловима мішень. Місія полягала в тому, що Агент 47 проникав на світський захід, щоб усунути мультимільйонера МакГрегора, бійця ММА, захищаючи при цьому іншу людину.

Наразі місія залишатиметься доступною до 8 грудня. Також був запропонований пакет завантажуваного контенту (DLC) вартістю 5 доларів, що дозволяв гравцям мати постійний доступ до персонажа.

Що буде з тими, хто вже купив доповнення?

IO Interactive ще не повідомила, чи втратять гравці, які придбали DLC, доступ до контенту. Однак компанія підтвердила, що вся подальша співпраця з МакГрегором припинена.

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Справа МакГрегора

МакГрегора зобов'язали виплатити Генд близько 260 500 доларів США як компенсацію за завдані збитки у справі про зґвалтування. Попри рішення цивільного суду, йому не будуть пред'явлені кримінальні звинувачення, оскільки влада відмовилася від кримінального переслідування у цій справі.