Разработчики игры Hitman: World of Assassination, объявили в понедельник, что весь контент, связанный с Конором МакГрегором, будет удален из игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sporting News.

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Это решение было принято после того, как суд присяжных Дублина постановил, что Макгрегор несет ответственность за убытки по гражданскому делу с участием Никиты Хенд, которая обвинила его в изнасиловании в 2018 году.

Как все должно было быть?

Персонаж МакГрегора по прозвищу "Разрушитель" появился в игре как неуловимая мишень. Миссия заключалась в том, что Агент 47 проникал на светское мероприятие, чтобы устранить мультимиллионера МакГрегора, бойца ММА, защищая при этом другого человека.

Сейчас миссия будет оставаться доступной до 8 декабря. Также был предложен пакет загружаемого контента (DLC) стоимостью 5 долларов, позволяющий игрокам иметь постоянный доступ к персонажу.

Что будет с теми, кто уже купил дополнения?

IO Interactive еще не сообщила, потеряют ли игроки, которые приобрели DLC, доступ к контенту. Однако компания подтвердила, что все дальнейшее сотрудничество с МакГрегором прекращено.

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Дело МакГрегора

МакГрегора обязали выплатить Хэнд около 260 500 долларов США в качестве компенсации за причиненный ущерб по делу об изнасиловании. Несмотря на решение гражданского суда, ему не будут предъявлены уголовные обвинения, поскольку власти отказались от уголовного преследования по этому делу.