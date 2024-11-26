25 ноября прошел первый этап FC Pro Open, где уверенное лидерство в группе A получил португалец Жоао "Jafonso" Васконселос, который сейчас занимает первое место в мировом рейтинге киберспортсменов EA FC 25, информирует 24 Канал.

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Кибератлет поделился собственной тактикой

Действующий чемпион EWC начал FC Pro Open с 5 побед над сильными оппонентами и ключевым элементом его успеха стала тактика, которую он использовал.

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Вскоре схема геймера с деталями относительно указаний и ролей для игроков появилась в официальном аккаунте турнира в X.

Итак, Jafonso использует формацию 4-4-1-1 со стилем "билдапа" – баланс и высокой защитной линией в 71 пункт.

Подробные инструкции игрокам в тактике чемпиона / Фото EA SPORTS FC Pro

Если вам лень самостоятельно настраивать тактику по образцу, то Жоао заботливо поделился кодом для ее быстрого импорта в игру: "%Ani8j2VYri".

Несмотря на, на первый взгляд, недостаточное количество атакующих ролей, Jafonso закончил первый день соревнования с плюсовой разницей забитых-пропущенных в целых 12 голов.

Поэтому, теперь каждый желающий игрок EA FC 25 может испытать схему кибератлета и выяснить подходит ли она для его стиля игры.