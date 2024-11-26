25 листопада пройшов перший етап FC Pro Open, де впевнене лідерство в групі A здобув португалець Жоао "Jafonso" Васконселос, який наразі посідає перше місце у світовому рейтингу кіберспортсменів EA FC 25, інформує 24 Канал.

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Кібератлет поділився власною тактикою

Чинний чемпіон EWC розпочав FC Pro Open з 5 перемог над сильними опонентами й ключовим елементом його успіху стала тактика, яку він використовував.

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Невдовзі схема геймера з деталями щодо вказівок та ролей для гравців з'явилася в офіційному акаунті турніру в X.

Отож, Jafonso використовує формацію 4-4-1-1 зі стилем "білдапу" – баланс та високою захисною лінією у 71 пункт.

Детальні інструкції гравцям у тактиці чемпіона / Фото EA SPORTS FC Pro

Якщо вам лінь самотужки налаштовувати тактику за зразком, то Жоао дбайливо поділився кодом для її швидкого імпорту в гру: "%Ani8j2VYri".

Попри, на перший погляд, недостатню кількість атакувальних ролей, Jafonso закінчив перший день змагання з плюсовою різницею забитих-пропущених у цілих 12 голів.

Отож, тепер кожен охочий гравець EA FC 25 може випробувати схему кібератлета та з'ясувати чи підходить вона для його стилю гри.