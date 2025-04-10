Тепер буде по-справжньому важко: Kingdom Come Deliverance 2 отримає хардкорний режим вже скоро

Рольовий середньовічний екшен Kingdom Come: Deliverance 2 від чеської студії Warhorse, який з моменту релізу прославився своєю складністю, зовсім скоро стане ще жорсткішим.

Розробники анонсували запуск хардкорного режиму, який вийде вже 15 квітня, розповідає 24 Канал.

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Про плани щодо хардкорного режиму студія повідомляла ще в січні, і спершу планувала реліз до середини квітня. У понеділок Warhorse підтвердила, що новий режим стане доступним наступного тижня – з 14 по 20 квітня. Згодом стало відомо, що доповнення вийде 15 квітня.

Режим хардкору в Kingdom Come: Deliverance 2 описується як "безжальний" і "такий, що не пробачає помилок". У ньому гравці зможуть активувати щонайменше три з десяти негативних модифікаторів, які значно ускладнюють проходження гри.

Серед доступних модифікаторів – зменшення отримуваного досвіду, пришвидшене забруднення персонажа, більша агресія з боку сторонніх NPC, підвищена сором’язливість героя тощо.

Це не просто підвищення складності, а новий стиль гри. Ваша позиція не відображатиметься на мапі, швидке переміщення буде недоступним, а компас стане марним. Орієнтуватися доведеться винятково за допомогою зору та місцевих чуток,

– попередили розробники.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийшла 4 лютого на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X та S, а 28 березня стала доступною і в магазині GOG.