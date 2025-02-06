Kingdom Come: Deliverance 2 продалась мільйоном копій лише за першу добу

Перші відгуки про Kingdom Come: Deliverance 2 свідчили, що гра матиме великий успіх, оскільки в ній прекрасно буквально все – сюжет, пропрацьованість світу, механіки, виправлені помилки, велика карта й чудовий технічний стан на релізі. Так і сталося: розробники повідомили про свій перший мільйон.

Стрімке зростання

Трохи більше ніж за добу після виходу на ринок гри було продано один мільйон копій. "Понад мільйон із вас увійшли в наш світ. Ми безмежно вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за те, що зробили #KCD2 тріумфом", – йдеться у дописі Warhorse Studios, повідомляє 24 Канал.

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Якщо ви ще не вирішили, чи хочете придбати Kingdom Come: Deliverance 2, обов'язково ознайомтеся з нашим матеріалом, у якому ми зібрали перші відгуки оглядачів ігрових видань, які змогли отримати доступ до проєкту ще до офіційного релізу. Варто також зазначити, що продовження має українську мову перекладу відразу на релізі, тому це значно полегшить праву.

Окрім вражаючих показників продажів, Kingdom Come: Deliverance 2 має дуже позитивний рейтинг у Steam, який на момент написання статті складався з 9227 відгуків. Рецензенти хвалять гру з цілої низки причин, але передусім за те, що вона добре відшліфована в перший день релізу, що не так і часто трапляється з такими великими проєктами. Зараз відгуки "дуже схвальні". Зазначається, що 91% рецензій є позитивними.

Kingdom Come: Deliverance 2 наразі доступна для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, причому доступні кілька видань, які надаватимуть вам ігрові бонуси залежно від того, яке видання ви придбаєте.

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