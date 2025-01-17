Пояснюємо: чи буде Kingdom Come: Deliverance 2 продовженням першої частини, чи новою історією

Kingdom Come: Deliverance 2 повинна вийти вже 4 лютого, куди її перенесли з попередньої дати, наміченої на 11 лютого 2025 року. Ми не знаємо багато про сюжет, а тому користувачі ставлять питання: гра стане продовженням попередньої історії, чи розповість про щось зовсім нове?

Як це буде

Kingdom Come: Deliverance стала величезним хітом, коли вийшла перша частина, тому не дивно, що ажіотаж навколо другої розбурхується тим сильніше, чим ближче реліз. Але її назва призвела до певної плутанини щодо того, чого нам варто очікувати – повноцінне продовження історії чи лише розширення оригінальної. 24 Канал знайшов відповідь на це питання.

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Ось у чому проблема. Плутанина виникла через назву гри, оскільки шанувальники очікували, що нова гра збереже частину "Kingdom Come" як назву франшизи, а слово "Deliverance" зміниться на щось інше, щоб окреслити нову історію. Однак коли розробники розкрили найменування, виявилось, що вони просто додали двійку в кінці. Це змусило багатьох думати, що друга частина – це щось на кшталт доповнення до першої гри.

Однак це не так. Kingdom Come: Deliverance 2 є повноцінним сиквелом. Це абсолютно нова історія, де ви знову візьмете під свій контроль Генрі зі Скаліца, молодого учня коваля, який занурюється у світ лицарів і лордів, намагаючись помститися тим, хто вбив його батьків. Будьте певні: коли ви вперше запустите Deliverance 2, на вас чекає абсолютно нова гра, а не просто кілька нових місій, доданих до кампанії, яку ви вже проходили.

Цікаво, що навіть повідомлення про те, що друга частина має найдовший сценарій в історії ігор, перевершуючи навіть Baldur's Gate 3 з її двома мільйонами слів, не переконали окремих користувачів, які все одно бояться, що їх чекає розчарування.

Найцікавішим у цьому всьому є те, що Deliverance 2 використає прийом, не характерний для інших сиквелів. Якщо ви коли-небудь грали у продовження будь-якої гри, то знаєте, що навіть якщо в першій частині ви витрачали час на максимальне прокачування свого персонажа, щоб він був сильним і вправним, все це залишається позаду, як тільки ви починаєте другу частину. Вам знову потрібно підвищувати рівень, вчити здібності та інше, а пояснять вам це або прокляттям, або амнезією, або ще чимось таким. Але тільки не в цьому випадку! Kingdom Come: Deliverance 2 збереже ваші навички, оскільки гра не є фентезійною і не збирається нехтувати вашим часом, проведеним у першій частині. Генрі увійде в нову історію вже сильним і вправним воїном, яким він став до кінця оригінальної гри.