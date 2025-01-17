Как это будет

Kingdom Come: Deliverance стала огромным хитом, когда вышла первая часть, поэтому неудивительно, что ажиотаж вокруг второй бушует тем сильнее, чем ближе релиз. Но ее название привело к определенной путанице относительно того, чего нам стоит ожидать – полноценное продолжение истории или только расширение оригинальной. 24 Канал нашел ответ на этот вопрос.

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Вот в чем проблема. Путаница возникла из-за названия игры, поскольку поклонники ожидали, что новая игра сохранит часть "Kingdom Come" как название франшизы, а слово "Deliverance" изменится на что-то другое, чтобы определить новую историю. Однако когда разработчики раскрыли наименование, оказалось, что они просто добавили двойку в конце. Это заставило многих думать, что вторая часть – это что-то вроде дополнения к первой игре.

Однако это не так. Kingdom Come: Deliverance 2 является полноценным сиквелом. Это совершенно новая история, где вы снова возьмете под свой контроль Генри из Скалица, молодого ученика кузнеца, который погружается в мир рыцарей и лордов, пытаясь отомстить тем, кто убил его родителей. Будьте уверены: когда вы впервые запустите Deliverance 2, вас ждет совершенно новая игра, а не просто несколько новых миссий, добавленных к кампании, которую вы уже проходили.

Интересно, что даже сообщения о том, что вторая часть имеет самый длинный сценарий в истории игр, превосходя даже Baldur's Gate 3 с ее двумя миллионами слов, не убедили отдельных пользователей, которые все равно боятся, что их ждет разочарование.

Самым интересным в этом всем является то, что Deliverance 2 использует прием, не характерный для других сиквелов. Если вы когда-нибудь играли в продолжение любой игры, то знаете, что даже если в первой части вы тратили время на максимальную прокачку своего персонажа, чтобы он был сильным и ловким, все это остается позади, как только вы начинаете вторую часть. Вам снова нужно повышать уровень, учить способности и прочее, а объяснят вам это или проклятием, или амнезией, или еще чем-то таким. Но только не в этом случае! Kingdom Come: Deliverance 2 сохранит ваши навыки, поскольку игра не является фэнтезийной и не собирается пренебрегать вашим временем, проведенным в первой части. Генри войдет в новую историю уже сильным и умелым воином, каким он стал к концу оригинальной игры.