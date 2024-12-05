Вихід Kingdom Come Deliverance 2 знову перенесли: яка нова дата

Warhorse Studios і розробник Deep Silver прийняли рішення перенести дату випуску Kingdom Come: Deliverance II з 11 лютого 2025 року на інший день. На щастя, вам не доведеться чекати на неї додаткові кілька місяців, адже проєкт тепер вийде швидше, ніж планувалося.

Нова дата

Творці кажуть, що тепер Kingdom Come: Deliverance II вийде 4 лютого 2025 року, тобто на тиждень раніше. Гра, як кажуть, уже пішла "на золото". Таким чином розробка завершена, компанія готова до початку продажів і вже починає записувати диски (якщо такі передбачаються), повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Дивіться також Kingdom Come Deliverance 2 показали у новому 43-хвилинному відео

Розробники також анонсували більше цікавих новин згодом:

З перенесенням дати релізу на тиждень вперед, у нас є ще багато цікавих новин, які з'являться найближчими днями. Новий трейлер з'явиться завтра, 5 грудня. Також специфікації для ПК та консолей,

– написала студія.

На момент написання цього матеріалу трейлер іще не вийшов.

Kingdom Come: Deliverance була неймовірно популярною грою, тож не дивно, що до Kingdom Come: Deliverance II прикуто дуже багато уваги. Команда розробників доклала чимало зусиль, щоб зробити її історично достовірною, і це саме те, за що багато хвалили першу частину.

Напередодні релізу команда щедро ділиться інформацією, наприклад, відеороликом на цілих 43 хвилини, у якому можна побачити початок гри та деякі її особливості.

Kingdom Come Deliverance 2 вийде на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК через Steam та Epic Games Store.

Ґеймплей Kingdom Come Deliverance 2: відео