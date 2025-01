В EGS віддають безкоштовно одну з найкращих РПГ про середньовіччя

Цифровий магазин Epic Games Store розпочав роздачу 15-ї гри в рамках святкової акції. Популярну гру Kingdom Come: Deliverance можна буде забрати 2 січня до кінця дня абсолютно безкоштовно.

Вже 4 лютого 2025 року відбудеться реліз Kingdom Come: Deliverance 2 – сиквелу популярної РПГ в середньовічному сеттингу, інформує 24 Канал. З цієї нагоди в EGS відбувається роздача першої частини гри, яка триватиме до 20:00 за Київським часом 2 січня.

Читайте на сайті Найкраща гра року за версією Steam: результати The 2024 Steam Awards

Що потрібно знати про гру

Середньовічна рольова гра у відкритому світі Kingdom Come: Deliverance, розроблена чеською студією Warhorse Studios дебютувала в лютому 2018 року і швидко стала фаворитом серед критиків та гравців завдяки своїй історичній точності, реалістичності та захоплюючому сюжету.

Дія гри розгортається в Богемії 15-го століття і розповідає про подорож Генрі, сина коваля, який потрапляє в хаос кривавої війни. Kingdom Come: Deliverance відома своїм ґрунтовним сюжетом і ретельно деталізованим зображенням середньовічного життя.

, це не перший раз, коли гра пропонується безкоштовно на платформі. У лютому 2020 року вона також брала участь в обмеженій за часом акції.

Цей розіграш є частиною великої святкової кампанії EGS, яка вже включала такі відомі ігри, як The Lord of the Rings: Return to Moria, Vampire Survivors, Dredge, Control, Ghostrunner 2, Hot Wheels Unleashed, [Redacted], Sifu та інші тайтли.

Трейлер гри Kingdom Come: Deliverance – дивіться відео: