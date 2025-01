В EGS отдают бесплатно одну из лучших РПГ о средневековье

Цифровой магазин Epic Games Store начал раздачу 15-й игры в рамках праздничной акции. Популярную игру Kingdom Come: Deliverance можно будет забрать 2 января до конца дня совершенно бесплатно.

Уже 4 февраля 2025 года состоится релиз Kingdom Come: Deliverance 2 – сиквела популярной РПГ в средневековом сеттинге, информирует 24 Канал. По этому случаю в EGS происходит раздача первой части игры, которая продлится до 20:00 по Киевскому времени 2 января.

Читайте на сайте Лучшая игра года по версии Steam: результаты The 2024 Steam Awards

Что нужно знать об игре

Средневековая ролевая игра в открытом мире Kingdom Come: Deliverance, разработанная чешской студией Warhorse Studios дебютировала в феврале 2018 года и быстро стала фаворитом среди критиков и игроков благодаря своей исторической точности, реалистичности и увлекательному сюжету.

Действие игры разворачивается в Богемии 15-го века и рассказывает о путешествии Генри, сына кузнеца, который попадает в хаос кровавой войны. Kingdom Come: Deliverance известна своим основательным сюжетом и тщательно детализированным изображением средневековой жизни.

, это не первый раз, когда игра предлагается бесплатно на платформе. В феврале 2020 года она также участвовала в ограниченной по времени акции.

Этот розыгрыш является частью большой праздничной кампании EGS, которая уже включала такие известные игры, как The Lord of the Rings: Return to Moria, Vampire Survivors, Dredge, Control, Ghostrunner 2, Hot Wheels Unleashed, [Redacted], Sifu и другие тайтлы.

Трейлер игры Kingdom Come: Deliverance – смотрите видео: